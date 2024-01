Pattarello mette la firma su Arezzo-Rimini

L’Arezzo inizia bene l’anno con una vittoria per 1-0 contro il Rimini nel giorno della Befana. La squadra si regala il secondo successo consecutivo al Comunale e mantiene la sua solidità difensiva, senza subire gol per la terza partita di fila. Il protagonista della giornata è Pattarello, il cui gol ha deciso una partita caratterizzata da azioni di qualità e una prova di squadra eccellente nonostante alcune difficoltà a centrocampo.

Gaddini si è distinto fin dall’inizio, creando pericoli per la porta avversaria. Al 18′, ha impegnato severamente Colombi con un tiro dalla distanza, seguito da un diagonale pericoloso che è sfiorato il palo tre minuti dopo. Pur dominando il possesso palla, l’Arezzo ha rischiato al 29′ quando Gigli ha colpito di testa da un calcio d’angolo, ma la palla è uscita di poco.

Il primo tempo si è concluso senza gol, ma l’Arezzo ha continuato la sua buona prestazione nel secondo tempo. Pattarello è stato vicino al gol al 49′, non riuscendo per poco a ribadire in rete un corner ben tirato. Gaddini e Guccione hanno continuato a creare occasioni, ma la difesa avversaria ha resistito. Il momento decisivo è arrivato al 71′ quando Guccione ha fornito un cross perfetto per Gucci, che ha servito Pattarello in area. Il numero 10 ha siglato il gol decisivo di testa, mettendo la palla in fondo al sacco.

Highlights e commento

L’Arezzo ha mostrato coesione e qualità nel gioco, con tre tenori amaranto, Guccione, Gucci e Pattarello, che hanno stregato gli spettatori presenti al Comunale con un’azione di pregevole fattura. La vittoria consolida la posizione dell’Arezzo e regala ai tifosi un inizio d’anno positivo. L’allenatore Indiani ha gestito saggiamente la squadra, apportando una mossa vincente con l’inserimento di Masetti per Gaddini.

La squadra ora guarda al futuro con fiducia, cercando di mantenere la forma positiva e affrontare con determinazione le sfide che verranno. La vittoria contro il Rimini è un segnale positivo per l’Arezzo, che dimostra di essere pronta per affrontare le avversità e competere per obiettivi ambiziosi nella stagione in corso.