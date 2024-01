A Fermo stop per la Carrarese, finisce senza reti contro il fanalino di coda

La Carrarese non riesce a superare la Fermana, ultima in classifica, in una trasferta deludente che si conclude con un pareggio a reti inviolate, 0-0.

Nonostante una maggiore pressione e occasioni da entrambe le parti, gli apuani non riescono a concretizzare e si ritrovano a dover condividere i punti con la squadra marchigiana. Per la Carrarese, guidata dall’allenatore Dal Canto, questa è da considerarsi un’occasione persa. Nonostante una maggiore spinta offensiva e diverse opportunità per sbloccare il risultato, gli apuani non sono riusciti a superare la resistenza della Fermana, che si è dimostrata compatta e concentrata nonostante la sua posizione in fondo alla classifica.

La Fermana, con il quinto risultato utile consecutivo, si dimostra invece una squadra difficile da affrontare. Dopo aver fermato squadre come Torres e Pescara, i padroni di casa hanno tenuto testa alla Carrarese, confermando la propria solidità difensiva e la capacità di creare occasioni nel secondo tempo.

Durante la partita, la Fermana ha costruito alcune opportunità chiave, tra cui una traversa di Giandonato con un tiro da fuori, un colpo di testa di Misuraca appena alto e un piazzato di Scorza che ha sfiorato il palo. Nonostante l’assenza del capocannoniere Capello per la Carrarese, che ha iniziato la partita dalla panchina, la squadra si è fatta vedere in avvio con Panico e nel secondo tempo con Cicconi e Schiavi, ma ha trovato difficoltà a superare la solida difesa avversaria.

Il pareggio a reti inviolate rimanda la Carrarese in Toscana con solo un punto guadagnato in questa sfida. La squadra dovrà ora analizzare la partita, correggere gli errori e concentrarsi sulle prossime sfide per mantenere le proprie ambizioni di alto livello nella competizione.

Gli highlights