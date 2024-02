Due volte Gucci, tre punti per gli amaranto contro la Recanatese

Nella sfida contro la Recanatese, l’Arezzo ha conquistato una vittoria fondamentale con una prestazione convincente, segnando due gol e portandosi a casa tre punti preziosi.

La doppietta di Gucci è stata la chiave del successo, segnando entrambi i gol su perfette punizioni di Gaddini.

Il primo tempo della partita è stato contraddistinto da venti minuti iniziali di attesa, con entrambe le squadre che sembravano studiarsi. Tuttavia, man mano che la partita è progredita, l’Arezzo ha preso in mano le redini del gioco, creando almeno quattro palle gol nitide. Al riposo, il punteggio era ancora fermo sullo 0-0, ma la seconda metà della partita ha visto l’Arezzo prendere il controllo della partita in modo deciso.

Il tecnico Indiani ha operato una mossa tattica chiave al 1′ del secondo tempo, sostituendo Bianchi con Mawuli a centrocampo. La mossa ha contribuito a dare nuova linfa alla squadra, aumentando l’efficacia in attacco. Il primo squillo della ripresa è arrivato al 3′, quando Catanese ha servito Gucci dentro l’area. Il centravanti ha tentato il destro, ma il portiere avversario Meli ha respinto con il corpo, mantenendo intatta la parità.

La svolta della partita è arrivata al 7′, quando Gaddini ha calciato una punizione perfetta in mezzo all’area e Gucci, con un preciso colpo di testa, ha superato il portiere avversario, portando l’Arezzo in vantaggio per 1-0. Un’autentica perla che ha scosso l’inerzia della partita.

Gucci è tornato a colpire al 19′, segnando la sua doppietta personale sempre su un calcio di punizione di Gaddini dalla stessa posizione di prima. Il 2-0 è stato sufficiente per assicurarsi la vittoria, e l’Arezzo ha chiuso la partita con una prestazione convincente.

Arezzo-Recanatese 2-0, gli highlights

Il match winner Gucci ha dimostrato di essere in forma smagliante, con una doppietta che è arrivata esattamente due mesi dopo il suo ultimo gol contro il Perugia. L’Arezzo può ora guardare al futuro con rinnovata fiducia dopo questa vittoria.