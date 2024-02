Italiano e Pradé dopo il derby tra delusione e voglia di rivincita

Le parole dei protagonisti viola dopo il pareggio tra Empoli e Fiorentina.

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha condiviso le sue riflessioni dopo il pareggio contro l’Empoli, analizzando diversi aspetti della partita e affrontando le questioni legate alla condizione fisica dei giocatori.

Sulla beffa subita nel gol dell’Empoli, Italiano ha commentato: “Siamo stati puniti da un contropiede dopo un corner. Potevamo lavorare meglio sull’azione. È chiaro che nel momento in cui lo fai, loro sono in uscita e ti ripartono.”

È stato poi sollevato il tema della condizione fisica di alcuni giocatori chiave come Nico, Buonaventura e Arthur. Italiano ha spiegato: “Abbiamo giocatori importanti che stanno rientrando da infortuni. Nico è tornato dopo due mesi di assenza a causa di un infortunio muscolare al tendine. Il recupero non è semplice. Buonaventura è stato fuori per un mese per un problema al tallone, e anche Arthur è rientrato da un infortunio.”

In risposta a una domanda sulla presunta perdita di spensieratezza e sorriso nella squadra, Italiano ha respinto l’idea: “Non sono d’accordo. Oggi abbiamo avuto una reazione rispetto a qualche partita fatta non bene. Se ripartiamo da quello, possiamo solo crescere. Non vedo giocatori che non sorridono o non provano a giocare. Abbiamo fatto un grande primo tempo oggi.”

Infine, Italiano ha affrontato il tema del calendario impegnativo che attende la Fiorentina: “Il calendario è sempre difficile. Tra qualche settimana iniziano le partite ogni tre giorni. Oggi è stata una partita complicata, ma cambia poco. Dobbiamo prepararci bene e cercare di crescere sia fisicamente che dal punto di vista del gioco.”

Nonostante le sfide e le difficoltà, Italiano ha mantenuto un tono positivo, evidenziando il ritorno in forma di alcuni giocatori chiave e l’importanza di concentrarsi sugli obiettivi di miglioramento individuale e di squadra. Sulla stessa linea anche il ds Pradé che ha parlato anche del rigore a favore dell’Empoli parlando ai canali ufficiali viola.