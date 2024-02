Pontedera avanti, ma il Rimini rimonta: granata sconfitti in Romagna

Nella sfida tra Rimini e Pontedera, il Rimini ha vinto in rimonta beffando i granata che non ha mantenuto il vantaggio iniziale.

Il Pontedera ha avuto il primo squillo al 7′, ottenendo un corner. Ganz, tuttavia, non è riuscito a sfruttare al meglio l’occasione, mancando l’impatto di testa. Il gol arriva poco dopo: Ianesi riceve in area, salta Megelaitis e Langella e calcia sotto l’incrocio. Nonostante alcuni tentativi di Tofanari al 15′ e un primo corner per il Rimini al 19′, la prima frazione di gioco si è conclusa con il vantaggio per i toscani.

Il secondo tempo ha portato un cambio di scenario: al 4′, Lamesta ha fornito un assist a Morra, il quale, con destrezza, ha pareggiato il punteggio 1-1.

Il Rimini ha preso il controllo al 14′, quando Malagrida ha crossato e il pallone ha colpito la mano di Angori in area, guadagnando un calcio di rigore. Morra ha trasformato la penalità, portando il Rimini in vantaggio 2-1 al 15′.

La svolta definitiva è arrivata al 33′: Tofanari ha servito Lamesta, che con abilità ha superato Vivoli sia di destro che di sinistro, fissando il risultato finale a 3-1 per il Rimini.

Con questa vittoria, il Rimini ha conquistato il secondo successo consecutivo, raggiungendo quota 35 punti in classifica. Il Pontedera, invece, resta a 39 punti.