Biglietti ospiti per Spal-Arezzo, aperta la prevendita

Decisione attesa dopo l’annuncio delle scorse ore.

Attiva la prevendita per la gara SPAL-Arezzo in programma venerdì 23/02 alle ore 20:45 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. La società estense, come da determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, ha messo a disposizione dei tifosi amaranto 200 biglietti di settore ospiti al costo di euro 12 (ridotto donna, over 65 e under 18 euro.

Dove comprare i biglietti per Ferrara

I biglietti possono essere acquistati solo ed esclusivamente presso Tabaccheria Veri in località Bagnoro entro le ore 19 di questa sera. Per questa gara non è attiva la vendita online.