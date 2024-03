2-0 alla Fermana, l’Arezzo non si ferma più

L’Arezzo vince la terza di fila: 2-0 contro la Fermana

Non c’è due senza tre. Detto fatto, l’Arezzo si impone con un convincente 2-0 sulla Fermana, conquistando così la terza vittoria consecutiva. Con questi tre punti gli amaranto si portano avanti in classifica e scalzano posizioni playoff, mentre la squadra marchigiana continua la sua difficile strada nei bassifondi della classifica.

La partita si è aperta con un avvio vigoroso della Fermana, ma è stata l’Arezzo a sbloccare il risultato al 29′ con un tiro da fuori di Catanese. Il centrocampista, arrivato a gennaio dal Pontedera, ha siglato così il suo primo gol in maglia amaranto.

Nella ripresa, l’Arezzo ha raddoppiato al 25′ con Gucci, che ha approfittato di un cross di Pattarello e di un’uscita maldestra del portiere avversario per segnare di testa. È stato il gol numero 11 in campionato per il centravanti. Nonostante alcuni tentativi della Fermana, l’Arezzo ha mantenuto il controllo del match e avrebbe potuto segnare il terzo gol con Catanese e Gaddini, ma senza successo.

La partita si è conclusa 2-0 a favore dell’Arezzo, che ha così inanellato la terza vittoria consecutiva, è la prima volta in stagione.