Tanta emozione nel ricordare Barone, poi l’Inter gioca e vince contro le viola

Mille emozioni nel prepartita, il presidente Commisso presente in tribuna, gli applausi nel ricordo di Joe Barone. Quel che precedere la prima in casa delle viola dopo la tragica scomparsa del DG si racchiude nei momenti che precedono novanta minuti dove la Forentina non riesce a trovare il bandolo della matassa.

Arriva così una sconfitta per 3-0 contro l’Inter, forse nemmeno così amara visto che il margine di vantaggio sulle nerazzurre per la corsa in Champions League rimane ampio (+9).

Come detto la giornata al Viola Park si è aperta con un momento di commozione e di ricordo per Joe Barone, con il Presidente Rocco, la moglie Catherine e tutti i tifosi viola presenti nello stadio che hanno reso omaggio al dirigente viola con un lancio di palloncini bianchi e un lungo applauso dopo il minuto di silenzio.

Le emozioni lasciano spazio al gioco e l’Inter ha immediatamente preso il controllo della scena sfruttando un’occasione creata da un’indecisione difensiva e passando in vantaggio con Serturini. Nonostante i tentativi di risposta di Madelen Janogy, che ha cercato di superare la difesa nerazzurra, la gara arriva al riposo con le gigliate sotto. Nel secondo tempo non cambia l’equilibrio del match e Magull è brava a raddoppiare approfittando di un assist firmato Cambiaghi. l terzo gol è arrivato poco dopo, con Bonfantini che ha segnato di testa su un cross di Polli. Sei minuti di recupero per un infortunio a Durante non hanno cambiato il corso della partita, e l’Inter ha portato via tre punti importanti.

La Fiorentina dovrà resettare mentalmente il prima possibile dopo questa sconfitta e concentrarsi sulla prossima sfida contro la Juventus.

FIORENTINA-INTER 0-3

ACF FIORENTINA: Schroffeneger, Tortelli (C), Agard (62’ Parisi), Erzen (70’ Toniolo), Faerge, Agard, Severini, Johannsdottir (70’ Mijatovic), Boquete, Longo (62’ Hammarlund), Janogy.

All.Sebastian De La Fuente

INTER: Durante (72’ Cetinja), Bowen (82’ Tomter), Bonfantini, Robustellini, Serturini (82’ Bugeja), Foerdes, Magull, Milinkovic, Thogersen, Csiszar (C) (66’ Simonetti), Cambiaghi (66’ Polli). All.Rita Guarino

Reti: 8’ Serturini, 61’ Magull, 69’ Bonfantini