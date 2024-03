La Lucchese ci prova, il Cesena vince

Ai rossoneri i complimenti, ai romagnoli il bottino pieno.

La capolista continua la sua marcia verso la Serie B, conquistando una vittoria preziosa anche contro una Lucchese che ha dimostrato di non meritare assolutamente la sconfitta.

La partita ha preso il via con entrambe le squadre che si sono presentate in campo senza timori, nonostante l’avvio diesel della Lucchese. Prima del calcio d’inizio, è stato osservato un commosso minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso martedì scorso.

I romagnoli sono partiti bene e al 3′ hanno messo alla prova il portiere Chiorra con un tiro di Sphendi, ma il portiere della Lucchese ha deviato con i piedi. Arriva la risposta rossonera con un bel destro di Tumbarello, parato con un colpo di testa da Silvestri. La Lucchese ha preso fiducia e al 16′ è stata la volta di Yeboah, il cui tiro è stato deviato in angolo dal portiere avversario. Anche Rizzo Pinna ha cercato il gol al 19′, ma il suo tentativo è terminato poco sopra la traversa.

Nonostante la pressione della Lucchese, è stato il Cesena a rendersi pericoloso al 39′ con una punizione di Adamo, ma il colpo di testa di Prestia è terminato di poco a lato.

Nella ripresa, la Lucchese è ripartita forte e al 5′ ha costretto Pisseri a una deviazione con i pugni su un tiro di Rizzo Pinna. Tuttavia, è stato il Cesena a trovare il gol al 20′ con Tommaso Berti, servito da Shpendi, che ha infilato la palla sotto la traversa.

Nonostante i tentativi della Lucchese, il Cesena ha difeso il risultato e ha portato a casa i tre punti, confermando la sua leadership in classifica. La Lucchese, nonostante una buona prestazione, è stata costretta ad inchinarsi alla capolista. Peccato.

Lucchese-Cesena 0-1, gli highlights