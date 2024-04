Arezzo-Juve NG, gli amaranto creano ma i bianconeri concretizzano (0-1)

Arezzo sconfitto dalla Juventus Next Gen: Amarezza al Comunale

Le speranze c’erano tutte alla vigilia per questo l’Arezzo scende in campo al Comunale pronto a confermare la sua buona forma, ma la Juventus Next Gen si dimostra un avversario tosto e determinato, portando via una vittoria preziosa che lascia l’amaro in bocca ai tifosi amaranto.

La partita inizia con l’Arezzo che cerca subito di imporsi, sfruttando la fiducia acquisita dalle tre vittorie consecutive. Nei primi minuti, Gucci ha due occasioni nitide da gol, ma non riesce a finalizzare. La Next Gen risponde con un’azione di Rouhi al 6′, ma Trombini è attento sulla sua conclusione.

Dopo un inizio intenso, il ritmo della partita si abbassa leggermente, ma entrambe le squadre continuano a cercare il gol. All’8′ è ancora l’Arezzo a provarci, ma senza successo. Al 18′, è Gaddini a mettere alla prova Daffara con un tiro deviato in angolo.

La svolta arriva al 29′, quando Guerra sfrutta un’incertezza difensiva dell’Arezzo e batte Trombini con un tocco morbido dal limite dell’area, portando la Juventus in vantaggio.

Lo svantaggio scuote l’Arezzo, che cerca di reagire, ma fatica a creare occasioni concrete. Nel finale del primo tempo, Hasa cerca di pareggiare con una punizione, ma il suo tiro viene respinto dalla barriera.

Nella ripresa, la Juventus inizia con un cambio e Cerri si rende subito pericoloso, ma Trombini gli nega il gol. L’Arezzo prova a reagire, ma senza trovare successo.

La vera occasione arriva al 69′, quando Gucci si trova solo davanti a Daffara, ma il suo pallonetto colpisce la traversa, salvando la Juventus da un gol sicuro.

Nel finale, l’Arezzo spinge disperatamente per il pareggio, ma non riesce a superare la difesa avversaria. In pieno recupero, Gucci ha un’ultima occasione, ma il portiere della Juventus compie un intervento decisivo.

Al triplice fischio, è la Juventus Next Gen a festeggiare una vittoria importante, mentre l’Arezzo deve fare i conti con l’amarezza di una sconfitta che interrompe la sua serie positiva e rende più ostico il cammino verso i play-off.