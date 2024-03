Alberto Aquilani: “Lunedì il sostegno della Nord contro il Palermo”

Incontro con i Media anticipato di qualche giorno per Alberto Aquilani.

Complice la prossima Pasqua il tecnico del Pisa Sporting Club ha tenuto oggi la consueta conferenza stampa di anteprima relativa al match con il Palermo in programma lunedì prossimo (ore 15.00) all’Arena Garibaldi: “Lunedì torneremo ad avere il sostegno della Curva Nord e questo ci rende felici perché abbiamo sempre detto quanto sia importante per noi. Speriamo anche di poter regalare loro una soddisfazione in una gara comunque non facile perché affrontiamo una squadra che lotterà fino alla fine per la promozione in serie A, composta da giocatori di livello; vengono da un periodo non positivo ma l’errore più grande sarebbe sottovalutarli. Noi stiamo bene e abbiamo lavorato come volevamo in questo periodo potendo anche recuperare qualche elemento; Tramoni e Torregrossa, ad esempio, sono a disposizione“.