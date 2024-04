Notte triste per i viola: il Milan passa al Franchi e la classifica piange

Il prepartita è dedicato alla memoria di Joe Barone nella serata in cui la Fiorentina ospita il Milan allo Stadio Franchi in Serie A. Splendida la coreografia dello stadio tra Fiesole e Maratona, il risultato sportivo assai meno: i rossoneri vanno in vantaggio in apertura di secondo tempo con Loftus-Cheek, pareggia subito con Duncan, ma Leao fissa il punteggio sul 2-1.

Una serata densa di emozioni al Franchi, dove il calcio si mescola con la commozione per il ricordo di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso la scorsa settimana. Ma tra i momenti di commozione, il Milan riesce a portare a casa una vittoria importante, consolidando il suo secondo posto in classifica e ipotecando la qualificazione in Champions League.

Il match inizia con un Milan determinato a prendere il controllo dell’incontro, con Leao e Loftus-Cheek che mettono subito alla prova la difesa viola. Nonostante gli stimoli della serata, in primis la spinta dei tifosi, la Fiorentina fatica a creare pericoli e a metà del primo tempo ha già due difensori ammoniti. Un lampo di Ikoné mette Belotti davanti al portiere avversario, ma Maignan respinge, salvando i rossoneri. Peccato.

All’intervallo, nonostante il predominio territoriale del Milan, il risultato è fermo sullo 0-0. Ma l’avvio della ripresa porta subito svolte decisive: Chukwueze serve Leao che, di tacco, mette Loftus-Cheek davanti al portiere viola, che non sbaglia. Tuttavia, la reazione della Fiorentina non tarda ad arrivare, con Duncan che pareggia il conto tre minuti dopo.

Ma il Milan non si arrende e sfrutta un’altra disattenzione difensiva per riportarsi in vantaggio con Leao, autore di una prestazione scintillante. Nonostante i tentativi della Fiorentina di riprendere il risultato, il Milan tiene duro e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie A.

Per la Fiorentina, è uno scivolone preoccupante, soprattutto considerando le difficoltà difensive evidenziate durante la partita. Con l’ingresso nelle coppe europee per la prossima stagione ora più difficile da raggiungere tramite il campionato, la squadra di Italiano dovrà guardare ad altre competizioni come la Coppa Italia o la Conference League per realizzare i propri obiettivi.

Nonostante la sconfitta, la serata al Franchi sarà ricordata non solo per il calcio giocato, ma anche per l’emozione e il ricordo di una figura importante per il mondo viola, Joe Barone, che resterà sempre nel cuore dei tifosi.

Gli highlights: Fiorentina-Milan 1-2

