DS Cutolo: “Una rosa forte e vincente, l’Arezzo vuole essere protagonista”

Il direttore sportivo dell’Arezzo, Nello Cutolo, ha tracciato un bilancio del mercato estivo e delle prospettive della squadra, sottolineando l’ambizione e la qualità del gruppo costruito per affrontare la Serie C. “Con l’arrivo di Cianci abbiamo chiuso tutti gli slot della lista – ha detto ad Amaranto Channel -. È un giocatore che seguivamo già lo scorso anno, fortemente voluto, e finalmente siamo riusciti a portarlo ad Arezzo. È sempre stato in cima alla nostra lista degli obiettivi, e appena si sono create le condizioni, abbiamo affondato il colpo. Per questo ringrazio il Presidente che ci ha permesso di fare determinate operazioni. Cianci arricchisce un reparto offensivo già forte: porta esperienza, qualità e numeri importanti. Vogliamo fare un campionato importante, questa è la verità”.

Un altro innesto significativo è stato quello di Marco Meli, arrivato in sordina ma con grande convinzione: “È stata una trattativa condotta sottotraccia. Stavamo facendo delle valutazioni legate anche al futuro di Mattia Damiani, che dopo una stagione complicata e due interventi chirurgici aveva bisogno di continuità. Marco ha vinto con la Juve Stabia, ha fatto 30 presenze lo scorso anno in un gruppo importante. Siamo contenti di averlo con noi”.

Cutolo ha poi evidenziato il valore aggiunto di avere in rosa tanti giocatori che hanno già vinto campionati: “Penso a Pattarello, Guccione, Trombini… giocatori che hanno vissuto percorsi vincenti e che oggi sono pronti a competere in un campionato difficile come la Serie C. Portano qualità, ma anche carattere e mentalità. Vogliamo portare l’Arezzo il più in alto possibile”.

Sulla rosa a disposizione del mister, Cutolo è chiaro: “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Il mister ha tra le mani una rosa di 23 giocatori di livello, costruita con attenzione e ambizione. Ma ciò che fa davvero la differenza è la sua capacità di coinvolgere ogni elemento del gruppo, valorizzando le qualità di ciascuno”.

Nonostante la lista sia formalmente chiusa, il DS lascia aperta una porta: “Direi che la lista è chiusa, ma non mi sento di dirlo con certezza. Il mercato è aperto fino al 1° settembre e può sempre riservare qualche sorpresa. Speriamo non accada nulla da qui alla fine, ma dobbiamo completare ancora quattro uscite.»

Infine, un pensiero alle amichevoli e alla tragedia che ha colpito la comunità di Terranuova Bracciolini: “Doveva essere una giornata di festa, ma ci troviamo a commentare una tragedia. È giusto rispettare il dolore di chi è stato colpito. Abbiamo espresso la nostra vicinanza, e insieme al Terranuova Bracciolini abbiamo deciso di rimandare l’amichevole, che magari recupereremo in futuro. È una società amica, ci farebbe piacere disputarla”.

La squadra sarà impegnata questa sera a Sansepolcro, e si sta valutando un’ulteriore partita in famiglia per domani (venerdì 8 nda): “Così smaltiamo i carichi di lavoro accumulati in questi giorni e ci avviciniamo alla settimana tipo che ci porterà alla Coppa Italia”.