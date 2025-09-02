Settore Giovanile – Mister Peruzzi sull’Under 15: “Formare prima il ragazzo, poi il giocatore”

AREZZO – La formazione Under 15 della SS Arezzo ha avviato da pochi giorni la preparazione in vista della nuova stagione, che prenderà il via il 14 settembre. Il gruppo, guidato da mister Peter Peruzzi, sta lavorando con entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di crescere sotto il profilo tecnico e umano. “Con questo gruppo l’obiettivo è sempre lo stesso: mettere un mattoncino ogni anno per costruire, un domani, giocatori pronti per il calcio dei grandi – ha detto ai microfoni di Amaranto Channel -. Ma prima ancora siamo educatori e formatori: vogliamo crescere il ragazzo, non solo il calciatore. È una cosa che ci sta molto a cuore. I nostri ragazzi sono splendidi, non smetterò mai di dirlo. Si applicano in tutto, fanno tanti sacrifici durante l’anno: quattro allenamenti a settimana, partite in tutta Italia, la scuola… e per molti è anche il primo anno delle superiori. Cerchiamo di migliorarli sotto ogni punto di vista, umano e calcistico.

Sulla preparazione, Peruzzi ha le idee chiare:

“Ci stiamo concentrando sull’inserimento immediato di concetti e principi che la squadra ha già assimilato. Abbiamo anche nuovi innesti che porteranno un valore aggiunto. L’obiettivo è amalgamare bene il gruppo per affrontare al meglio un campionato che inizierà presto”.

Il tecnico sarà affiancato da uno staff di alto livello:

“Con me ci saranno l’allenatore Uefa B Pietro Maddaluno, Simone Maggini preparatore atletico di grande competenza, Francesco Fabbrini come match analyst. Come allenatori dei portieri: Mirko Nannucci e Niccolò Bellini. A completare il gruppo, due accompagnatori eccezionali: Sauro Innocenti e Giovanni Donati. Uno staff davvero top.”

La SS Arezzo augura buon lavoro a mister Peruzzi e a tutto il gruppo Under 15, con l’auspicio di una stagione ricca di crescita e soddisfazioni.