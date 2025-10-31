Settore giovanile: il programma del fine settimana

AREZZO – Quattro formazioni pronte a scendere in campo in questo weekend, per difendere i colori dell’Arezzo. La Primavera e l’Under 16 osserveranno un turno di riposo, mentre le altre categorie saranno impegnate in match di rilievo, tra trasferte insidiose e confronti casalinghi di prestigio. Doppio incrocio con il Lecco per U17 e U15, entrambe attese al centro sportivo Al Bione domenica pomeriggio. Le squadre Under 14 e Under 13, invece, ospiteranno l’Empoli alle Caselle, in un pomeriggio che promette emozioni e spettacolo.

Di seguito il programma completo delle gare:

– PRIMAVERA: RIPOSO –

U17: LECCO-AREZZO domenica ore 15.00 centro sportivo “Al Bione”

-U16: RIPOSO –

U15: LECCO-AREZZO domenica ore 12.15 centro sportivo “Al Bione”

– U14: AREZZO-EMPOLI domenica ore 15 centro sportivo “Le caselle”

– U13: AREZZO-EMPOLI domenica ore 15 centro sportivo “Le caselle”