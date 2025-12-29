Report allenamento – lunedì 29 dicembre

RIGUTINO – Lunedì 29 dicembre è iniziato con una nuova giornata di lavoro per l’Arezzo, che questa mattina si è ritrovato al campo “Giusy Conti” per proseguire la preparazione in vista della prima sfida del nuovo anno a Forlì. Il gruppo ha svolto una seduta intensa e ben strutturata, seguendo il programma predisposto dallo staff tecnico. Il menù dell’allenamento ha previsto esercitazioni mirate per mantenere alta la condizione e consolidare i principi di gioco, con un lavoro distribuito tra parte atletica, tecnica e situazionale. La settimana proseguirà con ritmi serrati: domani, martedì 30 dicembre, gli amaranto sosterranno una doppia seduta al Centro Sportivo di Rigutino, continuando il percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato.