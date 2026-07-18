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#Val Seriana 2026 | gli amaranto convocati

ROVETTA – S.S. Arezzo comunica l’elenco dei calciatori convocati da mister Christian Bucchi per il ritiro di Rovetta. La prima sessione di allenamento degli amaranto inizierà oggi, sabato 18, alle 18.

Elenco convocati:

Alessandro Arena

Alessandro Capello

Matias Casarosa

Alberto Cerri

Luca Chierico

Marco Chiosa

Pietro Cianci

Gianmarco Cipriani

Lorenzo Coccia

Mauro Coppolaro

Matteo Cortesi

Filippo De Col

Matteo Gilli

Julian Illanes

Artur Ionita

Aleandro Manes

Marlon Martinez Mena

Mawuli Eklu Shaka

Moreschini Patrick

Nunziante Alessandro

Pattarello Emiliano

Ravasio Mario

Renzi Alessandro

Righetti Samuele

Sala Mattia

Serban Francesco

Sussi Samuele

Tavernelli Camillo

Trombini Luca

Seculin Andrea

Varela Muhamed

Viviani Mattia