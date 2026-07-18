Val Seriana 2026 | gli amaranto convocati

ROVETTA – S.S. Arezzo comunica l’elenco dei calciatori convocati da mister Christian Bucchi per il ritiro di Rovetta. La prima sessione di allenamento degli amaranto inizierà oggi, sabato 18, alle 18.
Elenco convocati:
Alessandro Arena
Alessandro Capello
Matias Casarosa
Alberto Cerri
Luca Chierico
Marco Chiosa
Pietro Cianci
Gianmarco Cipriani
Lorenzo Coccia
Mauro Coppolaro
Matteo Cortesi
Filippo De Col
Matteo Gilli
Julian Illanes
Artur Ionita
Aleandro Manes
Marlon Martinez Mena
Mawuli Eklu Shaka
Moreschini Patrick
Nunziante Alessandro
Pattarello Emiliano
Ravasio Mario
Renzi Alessandro
Righetti Samuele
Sala Mattia
Serban Francesco
Sussi Samuele
Tavernelli Camillo
Trombini Luca
Seculin Andrea
Varela Muhamed
Viviani Mattia