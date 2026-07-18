Val Seriana 2026 – Primo giorno di lavoro a Rovetta

ROVETTA – La Val Seriana accoglie l’Arezzo con il suo profumo d’estate: il sole caldo che scende lento dietro le montagne, l’aria pulita che arriva dai boschi, la luce che si allunga sui campi come un invito a ricominciare. Rovetta è una cornice che sembra disegnata apposta per un ritiro: silenziosa, ordinata, immersa nel verde. La struttura che ospita la squadra è ampia, curata, perfetta per lavorare con intensità ma anche per respirare quella serenità che serve quando si apre una nuova stagione.
Dopo il lungo viaggio in pullman, l’Arezzo è sceso in campo nel tardo pomeriggio, alle 18, per il primo allenamento ufficiale del ritiro. Una seduta pensata per riattivare il corpo e la testa:
- Attivazione iniziale per sciogliere le gambe dopo le ore di viaggio
- Lavoro_metabolico per entrare gradualmente nei ritmi che accompagneranno la settimana
Domani, domenica 19, la squadra proseguirà il programma con una doppia seduta.