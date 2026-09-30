Banca Ifis di nuovo al fianco di Lega Serie B per la stagione 2026/2027

Banca Ifis scende in campo con Lega Serie B e si affianca per il secondo anno consecutivo al campionato cadetto come Official Bank Partner. Dopo il successo della passata edizione, la partnership tra la Banca e Lega Serie B prosegue dunque anche nella stagione 2026/27 con una rilevante novità. Banca Ifis ha scelto i 20 stadi della Serie BKT per far esordire il marchio illimity Banca Ifis, il nuovo brand retail del Gruppo nato dall’integrazione tra Banca Ifis e illimity Bank. Il nuovo marchio comparirà sui ledwall a bordo campo, sui canali digitali di Lega Serie B e nelle attività di comunicazione ed engagement della competizione.

‘Siamo felici di proseguire, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con Banca Ifis: un partner che ha saputo riconoscere non solo il valore sportivo della Lega Serie B, ma anche il nostro profondo radicamento nei territori e la capacità di generare valore economico e sociale – spiega il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. L’ingresso del brand illimity Banca Ifis sui campi della Serie BKT rafforza una partnership che va oltre la semplice visibilità, traducendosi in concrete occasioni di confronto e approfondimento sulle dinamiche dei nostri club. In particolare, il supporto dedicato alle esigenze finanziarie delle società rappresenta un contributo tangibile alla costruzione di un calcio sempre più sostenibile, solido e capace di programmare la propria crescita nel tempo, così come la predisposizione di prodotti finanziari ad hoc per il mondo calcistico a favore dei club associati’.

La collaborazione tra Banca Ifis e Lega Serie B si allarga poi oltre il perimetro del rettangolo verde, abbracciando ambiti di analisi e approfondimento delle dinamiche socioeconomiche legate al mondo del calcio. In tal senso, la Banca realizzerà ricerche ad hoc per misurare l’impatto sociale e finanziario generato da una competizione che coinvolge oltre 8 milioni di tifosi su tutta la Penisola, pari al 39% degli appassionati di calcio in Italia.

Oltre alla visibilità del marchio, l’accordo prevede attività di networking e confronto con le società associate alla Lega B, creando occasioni di dialogo diretto sui temi che caratterizzano l’evoluzione del calcio professionistico. In questo contesto, la presenza di illimity Banca Ifis nelle principali iniziative istituzionali e nei canali di comunicazione della competizione accompagna un percorso che integra visibilità, conoscenza del settore e supporto alla crescita sostenibile dei club.

Tutte le iniziative rientrano nel perimetro di Ifis Sport, la prima divisione bancaria italiana interamente dedicata al finanziamento dello sport system. Nata nel 2025 dalla lunga conoscenza acquisita da Banca Ifis nel calcio professionistico e nelle principali discipline sportive, Ifis sport oggi sostiene le società sportive italiane con servizi di anticipo crediti, soluzioni di finanza strutturata, leasing e noleggio operativo per infrastrutture e tecnologie.

Lo studio di Banca Ifis sulla sfida finanziaria delle neopromosse

La collaborazione tra Banca Ifis e Lega Serie B comprende anche il rapporto “Scalare la classifica, bilanciare i conti: la sfida delle neopromosse”, il focus dedicato ad analizzare l’impatto economico e finanziario delle promozioni nel calcio italiano. In particolare, lo studio guarda alle promozioni dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A, con particolare attenzione all’andamento dei flussi di cassa e alle nuove esigenze di liquidità dei club. La promozione nella categoria superiore determina infatti una crescita significativa dei ricavi, ma richiede al tempo stesso maggiori risorse per il rafforzamento della rosa, il calciomercato e l’adeguamento delle infrastrutture. Entrate e uscite seguono inoltre tempistiche differenti, generando uno squilibrio finanziario particolarmente rilevante nella fase iniziale della nuova stagione.

Su illimity Banca Ifis

illimity Banca Ifis è la piattaforma bancaria per privati e famiglie che unisce innovazione digitale e solidità finanziaria. Un ecosistema semplice e intuitivo che permette di accedere a conti correnti, depositi e carte di pagamento in un unico luogo, pensato per gestire il proprio daily banking con semplicità, chiarezza e libertà.