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Festival “GOAL!”, ecco gli appuntamenti del Pisa SC

E’ tempo di “GOAL!”

Il Festival che per un weekend trasformerà la nostra città nella capitale della narrazione calcistica inizierà di fatto domani, giovedì 1 ottobre, con lo spettacolo di Federico Buffa che sul palco del Teatro Verdi (ore 21.00) racconterà l’avventura vincente dell’Italia al Mundial 82. Il resto delle attività si svilupperano, da venerdì a domenica, alla Stazione Leopolda di Pisa e alla Cetilar Arena. Con il Pisa Sporting Club protagonista anche quest’anno. Vediamo in quali appuntamenti:

Venerdì 2 ottobre. Stazione Leopolda (ore 11.00)
“Tech & Rehab. L’impatto delle nuove tecnologie nella medicina sportiva”
Un Panel curato dal Professor Carmelo Chisari, Direttore del Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e Dello Sport “Rehab and Sport”

Sabato 3 ottobre. Cetilar Arena (ore 11.00-13.00)
Due esclusivi tour (sold-out) nel dietro le quinte dello stadio cittadino accompagnati dai racconti e dai cimeli preparati dall’Associazione Cento-Pisa1909 Football Museum

Sabato 3 ottobre. Stazione Leopolda (ore 16.00-18.00)
Esercitazioni e giochi a tema nell’apposito spazio giochi con gli istruttori della Academy del Pisa Sporting Club

Domenica 4 ottobre. Cetilar Arena (ore 11.00-13.00)
Due esclusivi tour (sold-out) nel dietro le quinte dello stadio cittadino accompagnati dai racconti e dai cimeli preparati dall’Associazione Cento-Pisa1909 Football Museum

Domenica 4 ottobre. Stazione Leopolda (ore 16.00)
“La Maglia da Calcio”
Come si crea una maglia da calcio e come diventa un feticcio da collezione? Ne parleranno dal palco del Festival Nicola Bellapigna (GG Teamwear), Giancarlo Romito (Football World GS), Giorgio Remuzzi (Swappinho) e Corrado Paolucci (Magliofili) che si confronteranno anche col Team Marketing e Content della Società nerazzurra

Domenica 4 ottobre. Stazione Leopolda (ore 16.00-18.00)
Esercitazioni e giochi a tema nell’apposito spazio giochi con gli istruttori della Academy del Pisa Sporting Club

Inoltre alla Stazione Leopolda, da venerdì e domenica sarà operativo uno stand espositivo dedicato al Pisa Sporting Club con tutti i prodotti ufficiali del Club.

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