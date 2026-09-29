Report allenamento – martedì 29 settembre

CASTIGLION FIORENTINO – L’Arezzo si è ritrovato questa mattina a Castiglion Fiorentino per proseguire la settimana di lavoro in vista dei prossimi impegni di campionato. La seduta, intensa e ben strutturata, ha alternato fasi atletiche e tecnico‑tattiche, con il gruppo concentrato e reattivo fin dai primi minuti. Dopo una prima attivazione dedicata alla mobilità e alla prevenzione, la squadra ha sostenuto un lavoro metabolico mirato a consolidare ritmo e resistenza, utile per mantenere continuità nelle fasi di gioco. A seguire, spazio ai possessi palla, esercitazioni che hanno messo al centro velocità di pensiero, gestione degli spazi e qualità nelle scelte. La seduta si è chiusa con una partita a tema, utile allo staff per valutare applicazione, intensità e letture collettive. Buone risposte dal gruppo, che ha lavorato con attenzione e partecipazione. Domani, mercoledì 30 settembre, gli amaranto torneranno ad allenarsi al mattino, sempre a Castiglion Fiorentino.