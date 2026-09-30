Si avvicina la ripresa del campionato

Il Pisa Sporting Club ha chiuso questa mattina il mese di settembre con una tradizionale seduta tecnico-tattica al Centro Sportivo di San Piero a Grado. La squadra proseguirà gli allenamenti con una seduta al giorno fino alla gara amichevole in programma sabato (ore 11.00) al Centro Sportivo dell’AS Monaco.
Il test monegasco precederà di una settimana la ripresa del Campionato Serie BKT che presenterà subito ai nerazzurri un mese di ottobre molto intenso. Il Pisa Sporting Club sarà chiamato, infatti, a giocare quattro partite in 18 giorni; addirittura cinque in 22 giorni se contiamo anche la sfida in programma ad Avellino domenica 1 novembre.
Il Pisa Sporting Club riprenderà il suo cammino nella Serie BKT affrontando il Vicenza sabato 10 ottobre (ore 17.15) e ospitando la Cremonese una settimana più tardi (sabato 17 ottobre, ore 19.30) alla Cetilar Arena. Domenica 25 ottobre (ore 17.15) la trasferta in casa del Verona che precederà di pochi giorni la gara interna con il Palermo (mercoledì 28 ottobre, ore 19.00).
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