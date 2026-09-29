Conferenza Stampa: Stefano Moreo

Stefano Moreo è stato il protagonista dell’odierno appuntamento riservato ai Media nella Sala Stampa “Passaponti” della Cetilar Arena.

L’attaccante nerazzurro ha ripercorso le tappe che lo hanno portato al rinnovo del suo contratto: “Sono arrivato alla fine della passata stagione stremato, privo di energie e di motivazioni; c’è stata l’occasione di trasferirmi al Palermo ma alla fine, confrontandomi con la Società, con l’allenatore e con i compagni, ho deciso di rimanere e sono felice di questa scelta. L’obiettivo adesso è quello di trasformare in energia positiva tutto ciò che è andato male lo scorso anno, per rispondere alle richieste del nuovo tecnico e puntare a tornare nella Massima serie“.

E ha parlato del momento attuale, a livello personale e di squadra: “Secondo me oggi siamo qualitativamente più forti rispetto a due anni fa, e anche rispetto alla scorsa stagione. Sono arrivati giocatori importanti, di categoria, e possiamo giocarcela con chiunque; ma dobbiamo ritrovare la cattiveria agonistica di due anni fa“

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