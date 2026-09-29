La settimana dei Nerazzurri

Sono ripresi questa mattina al Centro Sportivo di San Piero a Grado gli allenamenti del Pisa Sporting Club.

Lo Staff Tecnico guidato da Paolo Bianco ha disegnato una settimana praticamente standard per il gruppo nerazzurro atteso da questa seconda e ultima settimana senza impegni ufficiali. La squadra infatti si allenerà anche domani (mercoledì), giovedì e venerdì sempre al mattino.

Nel pomeriggio di venerdì è prevista la partenza per raggiungere il Principato di Monaco dove il Pisa Sporting Club sarà protagonista poi sabato mattina (ore 11.00) del test amichevole con l’AS Monaco in programma, a porte chiuse, nel Centro Sportivo della città monegasca.

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