Report allenamento – mercoledì 30 settembre

CASTIGLION FIORENTINO – L’Arezzo si è ritrovato questa mattina a Castiglion Fiorentino per proseguire la settimana di lavoro con una seduta intensa e ben strutturata. Il gruppo ha aperto l’allenamento con un circuito di forza, utile a consolidare tono muscolare e resistenza, prima di passare alla parte tattica, focalizzata su principi di squadra e situazioni di gioco. Spazio poi alle esercitazioni individuali, con lavori mirati per reparti e per singoli giocatori, pensati per affinare gesti tecnici e letture specifiche. Domani, giovedì 1 ottobre, è in programma una seduta mattutina, sempre a Castiglion Fiorentino.