INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-CITTADELLA MODENA

È aperta la prevendita per assistere alla gara PONTEDERA-CITTADELLA MODENA, sesta giornata di Serie D girone D, in programma domenica 4 ottobre, ore 15:00, allo stadio Ettore Mannucci.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I tagliandi sono disponibili sul circuito ETES, presso il point “Cuore Granata”, in Piazza Martiri della Libertà (aperto giovedì 10-12 e 17-20; venerdì 10-12:30 e 17-20, sabato 10-12:30 e 17-20), oppure registrandosi all’App Ufficiale dell’US Città di Pontedera (“Pontedera”, scaricabile su App Store e Play Store) ottenendo sconti per ogni settore. La Biglietteria Stadio sarà aperta solo il giorno gara, domenica, dalle 12 alle 15.

PREZZI (intero 19-65 anni; ridotto per donne, ragazzi/e dai 14 anni compiuti ai 19 anni non compiuti, over 66; in tutti i settori escluso Tribuna Centrale omaggio fino ai 14 anni non compiuti se accompagnati da adulto):

• TRIBUNA CENTRALE: – intero €24,00 (€26,00 il giorno della partita)

• TRIBUNA LATERALE: – intero €15,00 (€17,00 il giorno della partita) – ridotto €12,00 (€14,00 il giorno della partita)

• RETTILINEO DI TRIBUNA: – intero €12,00 (€14,00 il giorno della partita) – ridotto €10,00 (€12,00 il giorno della partita)

• GRADINATA NORD: – intero €8,00 (€10,00 il giorno della partita) – ridotto €6,00 (€8,00 il giorno della partita)

PREZZI TRAMITE REGISTRAZIONE APP:

• TRIBUNA CENTRALE: €21,60

• TRIBUNA LATERALE: €11,00

• RETTILINEO DI TRIBUNA: €9,80

• GRADINATA NORD: €5,80

SETTORE OSPITI: intero €8,00 + diritti di prevendita; ridotto €6,00 + diritti di prevendita per donne, ragazzi/e dai 14 anni compiuti ai 19 anni non compiuti, over 66. Omaggio fino ai 14 anni non compiuti se accompagnati da adulto. La vendita online sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 3 ottobre. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara.

ACCREDITI STAMPA: ufficiostampa@uspontedera.it. Ogni richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16 di giovedì 1 ottobre.

DIRETTA STREAMING: La partita sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul canale Youtube “US Città di Pontedera”.

L’articolo INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-CITTADELLA MODENA proviene da U.S. Città di Pontedera.