I risultati del settore giovanile: weekend 26-27 settembre 2026

Anche in questo weekend le formazioni giovanili della Pianese sono scese in campo per i rispettivi impegni. Secondo successo consecutivo per la Primavera 4, che dopo l’esordio vincente a Livorno fa il bis anche in casa con il Vado. Per la formazione guidata da Leonardo Brenci vanno a segno il solito Rossi e Minichino.
Conquista invece un pari l’Under 17 di Goretti, che impatta con il risultato di 2-2 contro i pari età dell’Ostiamare. Escono sconfitti invece i ragazzi dell’Under 15, malgrado una prestazione che avrebbe meritato migliore sorte. Di seguito i risultati delle zebrette:
PRIMAVERA 4: Pianese – Vado 2-0
UNDER 17: Pianese – Ostiamare 2-2
UNDER 15: Pianese – Ostiamare 0-2
(Ufficio Stampa US Pianese)
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