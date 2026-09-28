Mauro Coppolaro: Contratto prolungato al 2028

La S.S. Arezzo comunica di aver definito il prolungamento del contratto del difensore Mauro Coppolaro fino al 30 giugno 2028.

Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel percorso intrapreso insieme. La S.S. Arezzo ringrazia Mauro per la disponibilità e per l’impegno quotidiano, certa che il contributo del difensore sarà significativo nel prosieguo della stagione e nel progetto tecnico amaranto.