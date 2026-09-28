Academy, partenza sprint delle Juniores

La stagione del calcio femminile nerazzurro si apre nel migliore dei modi grazie al netto successo delle Juniores in casa del Barberino. In campo maschile sconfitta per gli Under 16 (nella foto) contro il Cecsena e netto successo degli Under 15 sempre con i bianconeri romagnoli. Il quadro dei risultati del weekend:
UNDER 16 MASCHILE. Pisa-Cesena 0-2
UNDER 15 MASCHILE. Pisa-Cesena 3-0
JUNIORES FEMMINILE. Barberino-Pisa 0-8
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