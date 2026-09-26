Report allenamento – sabato 26 settembre

CASTIGLION FIORENTINO – Seduta mattutina per l’Arezzo, che oggi si è allenato a Castiglion Fiorentino svolgendo un programma di lavoro snello ma ad alta intensità. La squadra ha aperto la sessione con una fase di attivazione accompagnata da esercizi di sprint, utile a richiamare brillantezza e rapidità nei cambi di direzione. A seguire, il gruppo ha sostenuto una partita a tema con focus sulle transizioni e sulla gestione degli spazi, chiudendo la seduta con una parte dedicata agli aspetti tattici in vista degli impegni della settimana. Domani, domenica 27 settembre, l’Arezzo sarà impegnato a Formello in una partita amichevole contro la Lazio con fischio d’inizio fissato per le ore 15. L’incontro sarà trasmesso in diretta su SportItalia (canale 60 del Digitale terrestre).