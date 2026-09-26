Test a Carrara per la Primavera

La formazione Primavera del Pisa Sporting Club è scesa in campo questa mattina a Carrara per affrontare in amichevole la Prima squadra gialloblú.

Complice la lunga sosta il team guidato da Cioffi ha utilizzato i ragazzi di Miguel Veloso come sparring partner in un match conclusosi sul punteggio di 10-0 in favore dei padroni di casa. Sono arrivate comunque indicazioni importanti per la Primavera nerazzurra che soprattutto nel primo tempo, chiusosi 4-0, ha tenuto testa ai più quotati avversari; nella ripresa la girandola di sostituzioni ha fatto emergere il divario atletico e di esperienza.

CARRARESE. Garofani, Dagba, Macchioni, Belloni, Rubino, Bonfanti, Braunöder, Finotto, Romani, Pinelli, Marconi. Sono entrati. Pizzignacco, Ravaglia, Vujevic, Khafi, Abiuso, Cissé, Ruggeri, Esteves, Martini, Reale, Rouhi, Parlanti. Allenatore Cioffi

PISA (Primavera). Sebastiano, Bernardini, Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca, Lucarelli, Menicucci, Paoletti, Mainardi, Haidara. Sono entrati. Paolini, Miglianti, Bolognini, Lenzoni, Bertacca, Saviozzi, Tuon, Ietro, Masini, Mocanu, Baldi, Bassetti, Simonini. Allenatore Veloso

Arbitro. Alessandro Niccolai di Prato. Assistenti. Ferretti-Gallà

Reti. Braunöder, Rubino, Bonfanti, Marconi (2), Finotto, Cissé (2), Abiuso, Martini.

Si ringrazia per le foto Ufficio Stampa Carrarese Calcio 1908

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