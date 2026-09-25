Gli impegni del settore giovanile: weekend 26-27 settembre 2026

Tornano in campo anche questo weekend le formazioni giovanili della Pianese. La Primavera 4 debutta tra le mura amiche affrontando il Vado, impegni casalinghi anche per Under 17 e Under 15, che riceveranno i pari età dell’Ostiamare. Di seguito le gare che attendono le giovani zebrette:
PRIMAVERA 4: Pianese-Vado (2ª giornata), sabato 26 settembre 2026 ore 17:00, stadio Comunale di Piancastagnaio (SI)
UNDER 15: Pianese-Ostiamare (3ª giornata), domenica 27 settembre 2026 ore 14:00, campo sportivo di San Lorenzo Nuovo (VT)
UNDER 17: Pianese-Ostiamare (3ª giornata), domenica 20 settembre 2026 ore 16:30, campo sportivo di San Lorenzo Nuovo (VT)
(Ufficio Stampa US Pianese)
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