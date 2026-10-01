Report allenamento – giovedì 1 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – La S.S. Arezzo ha svolto questa mattina la seduta di lavoro a Castiglion Fiorentino, dove il gruppo amaranto si è ritrovato per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. La sessione si è aperta con una fase di attivazione tecnica, utile a mettere ritmo e precisione nei primi tocchi. A seguire, la squadra è stata impegnata nei consueti torelli, esercitazione che ha permesso di lavorare su velocità di pensiero, gestione della pressione e qualità nel palleggio. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata agli aspetti tattici, con il gruppo suddiviso in reparti per affinare movimenti, distanze e principi di gioco richiesti dallo staff tecnico. In chiusura, spazio a una partita a tema, utile per trasferire sul campo le indicazioni della seduta e consolidare le dinamiche collettive.
Report sanitario
Marco Olivieri
L’attaccante Marco Olivieri, uscito nel secondo tempo dell’amichevole contro la Lazio, è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato un percorso di terapia medica e riabilitativa e verrà rivalutato tra tre settimane per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.
Giocatori in via di guarigione
- Gennaro Iaccarino Il centrocampista sta completando il recupero con un’evoluzione clinica pienamente favorevole.
- Camillo Tavernelli L’attaccante prosegue senza complicazioni il programma riabilitativo, con miglioramenti costanti.
- Alessandro Renzi Il difensore è ormai prossimo al rientro a pieno regime, con condizioni giudicate soddisfacenti dallo staff sanitario.
La squadra tornerà a lavorare domani mattina, venerdì 2 ottobre, sempre sul campo di Castiglion Fiorentino. Nel pomeriggio alle ore 16 presso la sala stampa del “Città di Arezzo”, sarà presentato ufficialmente il difensore Gian Marco Ferrari.