Report allenamento – giovedì 1 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – La S.S. Arezzo ha svolto questa mattina la seduta di lavoro a Castiglion Fiorentino, dove il gruppo amaranto si è ritrovato per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. La sessione si è aperta con una fase di attivazione tecnica, utile a mettere ritmo e precisione nei primi tocchi. A seguire, la squadra è stata impegnata nei consueti torelli, esercitazione che ha permesso di lavorare su velocità di pensiero, gestione della pressione e qualità nel palleggio. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata agli aspetti tattici, con il gruppo suddiviso in reparti per affinare movimenti, distanze e principi di gioco richiesti dallo staff tecnico. In chiusura, spazio a una partita a tema, utile per trasferire sul campo le indicazioni della seduta e consolidare le dinamiche collettive.

Report sanitario

Marco Olivieri

L’attaccante Marco Olivieri, uscito nel secondo tempo dell’amichevole contro la Lazio, è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato un percorso di terapia medica e riabilitativa e verrà rivalutato tra tre settimane per monitorare l’evoluzione del quadro clinico.

Giocatori in via di guarigione

Gennaro Iaccarino Il centrocampista sta completando il recupero con un’evoluzione clinica pienamente favorevole.

Il centrocampista sta completando il recupero con un’evoluzione clinica pienamente favorevole. Camillo Tavernelli L’attaccante prosegue senza complicazioni il programma riabilitativo, con miglioramenti costanti.

L’attaccante prosegue senza complicazioni il programma riabilitativo, con miglioramenti costanti. Alessandro Renzi Il difensore è ormai prossimo al rientro a pieno regime, con condizioni giudicate soddisfacenti dallo staff sanitario.

La squadra tornerà a lavorare domani mattina, venerdì 2 ottobre, sempre sul campo di Castiglion Fiorentino. Nel pomeriggio alle ore 16 presso la sala stampa del “Città di Arezzo”, sarà presentato ufficialmente il difensore Gian Marco Ferrari.