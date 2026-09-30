L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di domenica prossima, 4 ottobre 2026, in cui le zebrette affronteranno il Ravenna nella 8ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 14:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
• Tribuna d’onore: € 30,00 + prevendita
• Tribuna: € 15,00 + prevendita
• Tribuna ridotto Over 65: € 10,00 + prevendita
• Tribuna ridotto Under 18: € 10,00 + prevendita
• Tribuna ridotto Under 14: € 5,00 + prevendita
I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di sabato 3 ottobre 2026, al prezzo di 15 euro più i diritti di prevendita. I residenti nella provincia di Ravenna potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per il settore ospiti.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Pianese – Ravenna, 8ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti proviene da U.S. Pianese.