Verso Arezzo-Benevento, dati e statistiche

AREZZO – Domani, sabato 24 ottobre, alle ore 19:30 allo Stadio Comunale Città di Arezzo, gli amaranto ospiteranno il Benevento nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT. Si tratta del primo confronto tra le due squadre nella serie cadetta, anche se nei precedenti disputati in Serie C l’Arezzo ha ottenuto quattro vittorie su sei incontri, imponendosi inoltre in tutte e tre le sfide casalinghe giocate contro i campani. La formazione di mister Cristian Bucchi arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo per 2-1 ottenuto sul campo della Sampdoria. Un risultato che ha consentito agli amaranto di salire a quota 10 punti in classifica, al nono posto, a una sola lunghezza proprio dal Benevento, attualmente ottavo con 11 punti. Il momento delle due squadre racconta percorsi differenti ma ugualmente positivi. L’Arezzo è reduce da quattro risultati utili nelle ultime cinque giornate e cerca la seconda vittoria consecutiva, traguardo che in Serie B non raggiunge dalla stagione 2006/07. Il Benevento, invece, dopo un avvio complicato, è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare di campionato, raccogliendo tre vittorie e un pareggio. Sul piano statistico gli ospiti vantano uno degli attacchi più prolifici del torneo con 10 reti realizzate, contro le 8 dell’Arezzo. I sanniti condividono inoltre il primato delle reti segnate dalla distanza (tre), mentre gli amaranto dovranno prestare particolare attenzione alle conclusioni da fuori area, avendo già subito tre gol con questa modalità in campionato. Tra i singoli, spicca il rendimento di Samuele Righetti, che con 15 occasioni create è il secondo difensore della Serie BKT per chance generate ai compagni e il primo per cross su azione tentati (35). Sul fronte beneventano occhi puntati su Christian Kouan, autore di un gol e un assist, e sui migliori marcatori Francesco Salvemini e Antonis Siatounis, entrambi a quota due reti. Curiosamente, l’Arezzo ha costruito gran parte della propria produzione offensiva nella ripresa, con sette degli otto gol realizzati tra il 46° e il 90° minuto. Il Benevento, invece, si è dimostrato particolarmente efficace nella prima mezz’ora di gioco, segnando cinque delle proprie dieci reti tra il 16° e il 30° minuto. Anche il dato del pubblico si preannuncia importante. A poche ore dal fischio d’inizio sono stati acquistati complessivamente 2.056 biglietti, dei quali 325 riservati ai sostenitori ospiti, confermando il grande interesse che accompagna la sfida tra amaranto e giallorossi.