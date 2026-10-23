Gli impegni del settore giovanile: weekend 24-25 ottobre 2026

Nuovo weekend di impegni per le giovanili della Pianese. Turno di riposo per la Primavera 4, che osserverà le sue avversarie scendere in campo godendosi intanto la vetta della classifica conquistata dopo quattro giornate. Impegni casalinghi invece per Under 17 e Under 15, che ospitano i pari età del Pineto:
PRIMAVERA 4: Pianese-Treviso (5ª giornata), sabato 24 ottobre ore 13:30, stadio Comunale di Piancastagnaio (SI)
UNDER 15: Grosseto-Pianese (7ª giornata), domenica 25 ottobre 2026 ore 12:00, Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle (GR)
UNDER 17: Grosseto-Pianese (7ª giornata), domenica 25 ottobre 2026 ore 14:00, Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle (GR)
(Ufficio Stampa US Pianese)
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