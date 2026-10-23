Gabriele Negri racconta il momento della Pianese con fiducia: “Lavoriamo per prenderci i tre punti”

L’attaccante classe 2006 ha parlato a quasi tre mesi dal suo arrivo sul monte Amiata

“Per me quella nel calcio dei grandi è un’esperienza nuova. Sono contento di essere in una società ambiziosa e in un gruppo di ragazzi giovani con voglia di fare bene”. Gabriele Negri, attaccante classe 2006 della Pianese, racconta così i quasi tre mesi trascorsi sul monte Amiata, dal suo arrivo tra le zebrette.

“L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni, come ci dice sempre anche il mister – prosegue l’attaccante –. La cosa più importante sarebbe ritrovare la vittoria, che terrebbe alto anche il morale: è quello su cui stiamo lavorando e speriamo arrivi presto”. “La Serie C non è un campionato facile – aggiunge il giocatore formatosi nel Sassuolo –. Molte squadre sono state ben costruite quest’estate: alcune puntano a salire, altre, pur sembrando non del tutto complete, riescono comunque a metterti in difficoltà. Nelle prossime partite speriamo di ottenere più vittorie possibili, perché penso che finora non abbiamo raccolto tutto quello che potevamo”.

“A Forlì troveremo una squadra molto organizzata, composta anche da ragazzi giovani. Speriamo di riuscire a metterli in difficoltà”, ha concluso Negri, parlando della sfida in programma domenica 25 ottobre alle 14:30.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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