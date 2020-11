Curiosità sulla Giana Erminio di Gualtiero Magnani

L’ A.S. “Giana Erminio”, prossima avversaria della Carrarese, ha sede nella cittadina di Gorgonzola, comune di circa 21.000 abitanti che dal punto di vista amministrativo fa parte della “Città metropolitana di Milano”.

Gorgonzola è una località resa famosa dall’industria casearia che rappresenta la principale attività economica della zona, tanto da aver dato il proprio nome ad una

specialità di formaggio noto in tutto il mondo. La società di calcio che rappresenta la cittadina lombarda è stata fondata nel 1909, ma nel 1933 ha assunto come denominazione ufficiale il nome di un valoroso soldato locale caduto giovanissimo nella prima guerra mondiale e insignito di medaglia d’argento: Erminio Giana.

La squadra ha svolto la sua attività battendosi con alterna fortuna a livello regionale fino a pochi anni fa; soltanto nel 2013-14 ha fatto la sua apparizione in serie D e nella stagione successiva è salita in serie C. I primi confronti con la Carrarese risalgono al campionato 2016-17.

Fino ad oggi le due formazioni si sono incontrate soltanto sei volte e il bilancio, visto dalla parte della Carrarese, è di 4 pareggi (due in casa e due fuori) e 2 sconfitte (di cui una casalinga).

Nel campionato in corso la Giana Erminio occupa il sedicesimo posto in classifica, con 13 punti e, su dodici gare disputate, un ranking di quattro vittorie, un pareggio e

due sconfitte. Nelle ultime tre gare la squadra lombarda ha ottenuto questi risultati: 25 novembre (recupero 7^ giornata) Giana – Piacenza 2-0 22 novembre (12^ giornata) Lucchese – Giana 0-1 15 novembre (11^ giornata) Giana – Pontedera 2-3

La Giana Erminio disputa le gare casalinghe sul terreno dello “Stadio Comunale di Gorgonzola”; il campo da gioco è in erba naturale e misura m105x65; la capienza

sarebbe di 3.700 spettatori ma – come è noto – la gara si giocherà a porte chiuse.