Pre partita di Mister Silvio Baldini #Giana Erminio-Carrarese

In vista di Giana Erminio-Carrarese, calcio d’inizio ore 15.00 Domenica 22 Novembre Stadio Comunale di Gorgonzola, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini:

“La squadra dimostra grande convinzione e determinazione e gli ultimi risultati sono stati conditi da un gioco più fluido ed efficace in zona goal.

La Carrarese deve cercare di essere compatta tra i reparti, attaccando la profondità e difendendo d’insieme così da esaltare le proprie caratteristiche.

Il nostro avversario viene da una vittoria, prova a stare raccolta compatta dietro la linea della palla, pertanto occorrerà pazienza e lucidità, ma se riusciamo a praticare il nostro calcio, limitando al massimo esitazioni e ripetendo i contenuti tecnici e tattici delle ultime apparizioni, possiamo dire la nostra.

La gara contro la Giana Erminio deve essere un nuovo passaggio della nostra continuità, ora che abbiamo ritrovato i nostri automatismi in avanti concedendo poco o nulla dietro.

Vincere non è mai facile, è necessario lottare e lavorare sodo in settimana ed in partita e dimostrare di avere qualcosa in più di chi ti trovi a dover affrontare.

Tante sono le squadre che sono raccolte nel giro di pochi punti soprattutto al vertice, non dobbiamo perdere nessuna occasione perchè può essere quella buona per lanciarsi e magari staccare gli altri; mi aspetto una bella volata per decidere chi sarà il vincitore del campionato.

A centrocampo torna Pasciuti che fornisce ampia scelta in mezzo al campo.”