1-1 tra Pro Patria e Carrarese: “Inizio di gara convincente”, dice Baldini

Al termine di Pro Patria – Carrarese(1-1), dalla sala stampa dello Stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :” Il nostro inizio di gara e’ stato convincente, siamo entrati in campo decisi ed abbiamo mantenuto strette le distanze tra i reparti.La squadra e’ stata capace di soffocare le fonti di gioco della Pro Patria, non c’e’ stato mai il tempo per i ragazzi di Mister Javorcic di giocare nel modo e tempo giusto ed e’ questo, tra gli altri, Il piu’ grande merito della Carrarese per come ha interpretato la gara. Nella ripresa c’e’ stata ordinaria amministrazione da parte nostra, non abbiamo subito azioni ed occasioni particolari se non il legno colpito dalla distanza della Pro Patria e nulla avrebbe fatto presagire un finale cosi’ sfavorevole.

Il punto ottenuto oggi di fronte ad una squadra in salute, e’ comunque segnale di ripresa perche’, oltre ad essere una bella iniezione di fiducia, ci deve fornire la forza ed il coraggio per andare avanti nel migliore dei modi.

L’andamento della partita e la prestazione di livello avrebbero meritato il punteggio pieno ed invece il goal nel finale ha il sapore della beffa e ci lascia l’amaro in bocca.

Prendiamoci questa risposta , da squadra, ad un momento delicato che vogliamo metterci alle spalle con performance come quelle di oggi con tutti i ragazzi perfettamente coinvolti, compresi I nuovi.

Adesso pensiamo partita per partita, lavoriamo per tornare alla vittoria recuperando, se possibile, qualcuno che puo’ tornarci utile gia’ contro la Pro Sesto. “