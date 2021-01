Oggi in campo a Alessandria. La Pistoiese in diretta sul sito ufficiale

Alle ore 15 di domenica 24 gennaio la Pistoiese scenderà in campo ad Alessandria. La squadra di Riolfo e reduce dal pari interno contro la Giana Erminio, l’Alessandia dal sconfitta in casa mercoledì nel recupero contro il Como. Da Giovedì siede sulla panchina dei grigi il nuovo allenatore Longo.

LA DIRETTA

Ecco le formazioni ufficiali di Alessandria e Pistoiese in campo alle 15 allo stadio “G. Moccagatta”.

Alessandria: 12 Pisseri, 4 Chiarello, 5 Cosenza (C), 7 Parodi, 9 Eusepi, 11 Arrighini, 16 Bruccini, 19 Prestia, 20 Blondett, 27 Mora, 28 Giorno.

A disp.: 1 Crisanto, 8 Castellano, 10 Di Quinzio, 14 Gazzi, 17 Mustacchio, 18 Corazza, 21 Casarini, 23 Macchioni, 30 Di Gennaro, 31 Bellodi, 33 Rubin, 34 Stanco. All. Sig. Moreno Longo.

Pistoiese: 1 Perucchini, 5 Mazzarani, 6 Salvi, 7 Valiani (C), 8 Spinozzi, 11 Pierozzi, 17 Chinellato, 20 Stoppa, 24 Simonti, 32 Simonetti, 33 Varga.

A disp.: 12 Vivoli, 3 Llamas, 4 Cerretelli, 14 Romagnoli, 15 Cavalli, 16 Camilleri, 18 Giordano, 19 Mal, 21 Renzi, 23 Tempesti, 25 Romani, 27 Rondinella. All. Sig. Giancarlo Riolfo.

La Pistoiese è priva degli infortunati: Cesarini, Solerio e Pezzi. In panchina Romagnoli e Camilleri reduci da infortuni. Difesa quasi inedita, salvo i minuti finali con la Giana Erminio.

Arbitra l’incontro: Fabio Pirrotta di Barcellona P.d.G.

Curiosità: nell’Alessandia il portiere titolare e quello di riserva sono ex arancioni. Si tratta di Pisseri e Crisanto.

8′ Simonetti al termine di una bella azione mette alto di poco da fuori area.

17′ su angolo colpisce di testa Prestia. Palla alta.

Ammonito Varga 20′ per fermare una ripartenza.

22′ palla goal per Stoppa liberato in area da un tocco di Chinellato. Il piccolo attaccante di sbarazza di un difensore ma è tavolto in uscita da Pisseri. Pare rigore, ma l’arbitro fa proseguire tra le proteste.

25′ Giorno con un gran tiro sfiora il bersaglio.

30′ Giorno di nuovo pericolo fuori di poco.

34′ su angolo di Stoppa, Pierozzi dall’area piccola non trova il bersaglio.

43′ Chinellato fermato per dubbio fuorigioco quando si sarebbe presentato da solo in area su assist di Pierozzi. Gran debutto di Varga dal primo minuto. Ottimo Stoppa.

Un minuto di recupero.

Fine primo tempo: 0-0.