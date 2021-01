Pro Vercelli, commento pre partita di mister Baldini

In vista di Pro Vercelli-Carrarese, fischio d’inizio ore 15:00 di domenica 17 gennaio, Stadio” S. Piola” di Vercelli, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“Il momento e’ delicato, non stiamo rendendo al massimo delle nostre possibilita’ ma sappiamo che ne usciremo. In questa settimana ho visto i ragazzi scontenti e desiderosi di riscattarsi, ci teniamo a tornare a far bene. La volonta’ di tutti e’ chiara ma, talvolta, una serie di fattori, come gli infortuni che comunque fanno parte del gioco e non sono mai alibi, ritardano le tempistiche per dimostrare in toto i propri valori. Ad ogni modo, la squadra e’ consapevole di quanto sia possibile fare meglio e lavora seriamente per uscire da questo stallo.

Recuperiamo anche la lucidita’ venuta meno in certi momenti ed una fotografia e’ la sconfitta subita ad opera della Juve U23 perche’ non avremmo dovuto farci sorprendere nel finale e portare la partita ad annullarsi sul punteggio di parita’.

E’ evidente che occorre migliorare, e’ necessario essere piu’ reattivi e mobili per trovare piu’ spazi tra le maglie avversarie cosi’ da risultare piu’ imprevedibili, senza concedere punti di riferimento.

Cresciamo in malizia e con i dovuti accorgimenti punti cosi non verranno piu’ buttati.

A Vercelli non e’ la prova del nove e neppure la gara della svolta perche’ saremo carichi, oltre modo, di pressioni, sarà semplicemente l’ultima gara del girone di andata. Ovviamente, il proposito e’ fornire gia’ qualche risposta in questo momento un pò così per avere una prima forma di riscossa in una trasferta piu’ che insidiosa, ma che puo’ essere utile a riconsegnare la solita Carrarese, determinata a fare risultato.

Dal mercato sono arrivati un calciatore come Marilungo, un profilo di esperienza e qualita’ in grado di dare respiro e linfa alle nostre soluzioni offensive e Milesi che puntella, con certe caratteristiche ed anche numericamente, la nostra difesa. Entrambi sono calciatori abituati a certi livelli, saranno risorse preziose non appena si integreranno nel gruppo e si adatteranno ai nostri metodi di lavoro.

Comunque siamo sempre pronti ad intervenire nel caso di buone occasioni funzionali alle nostre necessità”.