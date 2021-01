Leandro Pratelli e Mattia Viti convocati dalla Nazionale Under 19

Leandro Pratelli e Mattia Viti sono stati convocati dal Commissario Tecnico della Nazionale Under 19 Carmine Nunziata per uno stage di allenamento in programma al Centro tecnico Federale di Coverciano da domenica 17 a mercoledì 20 gennaio.

I CONVOCATI DELLA NAZIONALE

Sono 27 i giocatori convocati da Nunziata per questo primo stage della Nazionale Under 19 che, dopo un anno di inattività dovuta alla pandemia, si ritroverà a Coverciano. Questa Nazionale è l’unica tra le giovanili – dopo l’annullamento da parte della FIFA del campionato Mondiale Under 20 e della Uefa del torneo continentale Under 17 – per la quale è rimasto in piedi l’appuntamento europeo: a marzo, infatti, saranno 13 i gironi – composti da 4 squadre – che dovrebbero iniziare il primo step di qualificazione a cui faranno seguito i play off (tra aprile e maggio) che si disputeranno tra le prime classificate più il Portogallo, già ammesso di diritto, per dare origine alla griglia delle 8 squadre della fase finale in programma a luglio, includendo tra queste la Romania in qualità di Paese ospitante.