Intervista a Nicolas Bresciani

Carrarese calcio intervista Nicolas Bresciani, uno degli acquisti della sessione invernale della squadra azzurra e protagonista, da esterno basso di sinistra, della retroguardia di Mister Silvio Baldini.

Su Carrarese-Novara: “Abbiamo disputato un buon primo tempo con un vantaggio che avrebbe meritato uno scarto piu’ ampio. Nella ripresa, la fortuna del Novara e’ stata quella di trovare il pari subito o quasi. Gli episodi ci stanno penalizzando, veniamo condannati alla prima occasione o quasi. Probabilmente, avrem avuto il tempo di reagire in modo migliore e non lo abbiamo fatto. “

Sulla Carrarese in questo campionato: “La squadra e’ importante, i giocatori in rosa sono di qualita’ ed alla lunga possono fare la differenza anche perche’ siamo stati contati pert tanto tempo. E’ vero, pero’, che abbiamo attraversato una fase, purtroppo non breve, in cui sono mancate le vittorie nonostante prestazioni incoraggianti e si e’ aperto un solco con alcune nostre competitor. Nulla e’ definito, nessuno ha una posizione consolidata, Il nostro proposito deve essere guadagnare terreno, scalare la classifica ed essere a fine Aprile nella migliore condizione. Nulla e’ perso, i punti in palio sono tanti e la nostra voglia di essere protagonisti deve spingerci fino alla fine.”

Sulla prossima gara, Alessandria-Carrarese:

“Una sfida di cartello di fronte ad una compagine riconosciuta come la piu completa del girone.

Nella gara secca, pero’, puo’ succedere di tutto e per la Carrarese non e’ poi cosi’ inverosimile imporsi al “Moccagatta”. La nostra condizione fisica e’ in crescendo, il morale migliora di domenica in domenica e senza particolari intoppi il nostro obiettivo puo’ e deve essere raggiungere i tre punti. Non guardiamo alla classifica ma a racimolare piu’ punti possibili”