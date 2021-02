Cordoglio per la morte della mamma di Alberto Bigagli

È mancata Olga, madre di Alberto Bigagli (nell’immagine in evidenza), nostro speaker allo Stadio “Melani”. Alberto era attaccatissimo alla mamma, come racconta anche in un bellissimo suo libro, scritto qualche anno fa. Olga Bigagli avrebbe compiuto cento anni tra qualche mese. La Us Pistoiese 1921, per bocca del presidente Orazio Ferrari che si rende partecipe del sentimento della Pistoiese tutta, ivi compresi gli sportivi, esprimendo vicinanza ed affetto ad Alberto ed ai suoi familiari in questo difficile momento.