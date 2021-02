Piacenza – Carrarese, il commento prepartita di mister Baldini

In vista di Piacenza-Carrarese di domenica 8 Febbraio allo stadio comunale “S. Garilli” ore 17.30, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“Una nuova gara ci attende e ci dobbiamo far trovare pronti ad affrontare al meglio anche il Piacenza, al di la’ delle varie vicissitudini che ci decimano di partita in partita.

Sono convinto che non manca molto al superamento del nostro momento negativo costellato da risultati che non sono stati, putroppo, importanti.

La nostra analisi non deve focalizzarsi solo e soltanto sui pochi punti racimolati in questa fase non felice ed infatti le prestazioni non sono state da buttare come parrebbe, anzi sono mancati solo i risultati ed in particolare quello pieno.

I ragazzi stanno lavorando per tornare protagonisti, come abbiamo gia’ mostrato di poter essere in questa stagione.

Occorre non guardarsi troppo alle spalle ma avere il giusto atteggiamento per sfidare il presente ed il futuro.

Guardiamo alle prossime sfide con fiducia ritrovata. Perderemo qualcuno per domenica ma recuperemo anche qualche indisponibile dell’ultimo periodo anche se si richiedera’ loro un sacrificio essendo a corto di condizione pero’ dobbiamo leggere le avversita’ come motivo per essere ancora piu’ forti e compatti.

La nostra manovra deve tornare ad essere fluida, come per esempio a Pontedera, con un continuo movimento senza palla riuscendo a sorprendere, in rapidita’, gli avversari per entrare nella loro area e concludere in porta.

L’operato della societa’ sul mercato e’ stato apprezzabile con interventi mirati e migliorativi della rosa a disposizione, ci sono alternative in ogni ruolo e quindi possibilita’ per tutti di dimostrare il proprio valore come per esempio Giudici che e’ stato subito protagonista nel turno infrasettimanale. Ci sono tutte le premesse perche’ la Carrarese possa tornare protagonista e lo fara’ prima di quello che si possa immaginare”.