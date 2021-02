Le curiosità di Monza-Empoli

Le curiosità, a cura di Football Data della sfida tra Monza e Empoli.

AZZURRI IN VANTAGGIO NEI PRECEDENTI GIOCATI IN BRIANZA – Sono 15 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Monza: 4 le vittorie dei biancorossi di casa (ultima 1-0 nella serie B 1999/00), 6 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 1995/96) e 5 successi toscani (ultimo 1-0 nella serie B 2000/01 firmato Marco Marchionni).

BELLUSCI E FRATTESI GLI EX AZZURRI OGGI NEL MONZA– Due ex nella sfida di domani tra Empoli e Monza: si tratta di Giuseppe Bellusci, ad Empoli nel campionato 2016/17 (33 presenze con 1 gol) e Davide Frattesi, che ha vestito la maglia azzurra nello scorso campionato, chiudendo la stagione con 37 presenze e 5 reti tra campionato e Coppa Italia

MONZA IMBATTUTO DA 7 TURNI – Monza reduce da 15 punti nelle ultime 7 giornate, con 4 successi e 3 pareggi; ultima sconfitta brianzola datata 19 dicembre scorso, 2-3 a Pescara.

UN MONZA “RIGOROSO” – Monza formazione regina dei rigori a favore nella Lega B 2020/21 dopo 20 giornate, come Entella e Pordenone: 5 calciati da ciascuna di esse.

PRIMA CONTRO TERZA DIFESA BUNKER DEL TORNEO – Monza-Empoli vedrà di fronte prima e terza miglior difesa della Lega B 2020/21: leader quella biancorossa con sole 15 reti subite, terzi i toscani a quota 17 (come Chievo Verona e Cosenza). Secondo a 16 il Pordenone.

I SUBENTRI DI OLIVIERI – Marco Olivieri, insieme a Salvatore Pezzella (Reggiana) e Marco Rosafio (Cittadella), è uno dei 3 giocatori che subentrano più volte a partita in corso dopo 20 turni della Lega B 2020/21: 14 i subingressi per ognuno di loro.

EMPOLI E GLI SPRINT NELLE RIPRESE – Empoli formazione cadetta che guadagna il maggior numero di punti nelle riprese, rispetto al 45’: +14 il saldo attivo degli azzurri toscani.

EMPOLI IN STRISCIA POSITIVA DA 14 GIORNATE – Empoli imbattuto in campionato da 14 giornate, con score di 7 successi e 7 pareggi: unica sconfitta azzurra lo 0-2 di Venezia del 31 ottobre scorso.

BROCCHI CONDUCE 3-1 SU DIONISI – Tra Cristian Brocchi ed Alessio Dionisi si contano 6 sfide tecniche ufficiali, con bilancio di 3 vittorie del mister biancorosso, 2 pareggi ed 1 successo del coach azzurro.

L’ANDATA AL CASTELLANI L’UNICO PRECEDENTE TRA BROCCHI E L’EMPOLI – Esiste un solo incrocio tecnico ufficiale tra Cristian Brocchi e l’Empoli, riferito allo 0-0 del “Castellani” nel match di andata della serie B 2020/21.

DIONISI HA ESORDITO NEL PROFESSIONISMO CONTRO I BRIANZOLI – Alessio Dionisi, da allenatore, trova il Monza per l’ottava volta nel professionismo, con bilancio di 1 sua vittoria, 2 pareggi e 4 successi brianzoli. Dionisi ha debuttato come allenatore professionistico il 10 agosto 2014, Monza-Olginatese 2-1 in coppa Italia maggiore.

MONZA SEMPRE VITTORIOSO CON L’ARBITRO GIUA – Antonio Giua di Olbia sarà l’arbitro di Monza-Empoli; il fischietto sardo ha diretto 34 gare in Serie B, 4 in questa stagione. Due i precedenti con gli azzurri: il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017 e la sconfitta nella gara di Coppa Italia con il Napoli di poco meno di un mese fa. Due, con altrettante vittorie, gli incroci con il Monza.