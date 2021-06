Campionato Danone Cup U12 femminile

CAMPIONATO DANONE CUP U12 FÉMMINILE:

CARRARESE CALCIO 1908 Srl – PISA SPORTING CLUB 1909

Si conteggiano i tempi: finale 3-0 (4-0; 3-0; 4-0)

PISA SPORTING CLUB 1909: Battafarano, Cappanera, Martinelli, Burchi, Vecchi, Giannetta, Lo Bianco, Pucci, Marianelli, Barsocchi, Gaeta, De Angelis, Rossi.

Allenatore Stefano Colomobo

CARRARESE CALCIO 1908 Srl: Doretti, Bertolini, Iacopetti, Bellotti, Romualdi, Bedini, Rivieri, Stroppolo, Brigato.

Allenatrice Valentina Buttini

Reti:

Primo tempo 4-0:

Romualdi 2’; Bertolini 4’;

Bedini 5’, 8’ (Carrarese);

Secondo tempo 3-0:

Rivieri 1’, 8’; Bedini 7’ (Carrarese);

Terzo tempo 4-0:

Rivieri 8’ , 10’ ; Romualdi 18’ ; Brigato 19’ (Carrarese).

Un finale in bellezza per le azzurrine Under 12 che schiacciano il Pisa imponendosi in tutti e tre i mini tempi.