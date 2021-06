Cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Magrini

Guglielmo Magrini, classe 1930, un pezzo di storia arancione, se n’è andato stasera. La notizia ci è arrivata dopo le 20 dalla redazione di Tvl lasciandoci increduli e tristi. Magrini era un amico della Pistoiese, una di quelle figure che paiono eterne e immortali e per questo rassicuranti. Invece ecco la realtà che si impone ai sentimenti: stasera siamo più soli ed a piangere per ricordarlo.Era il direttore sportivo della Pistoiese in Serie A nella Stagiome 1980/81. E prima ne era stato il Segretario. In ogni caso, al di là degli incarichi, era un tassello importante nello scacchiere di Marcello Melani che lo aveva portato con sè dall’Unione Valdinievole. Un sanguigno Magrini, che proprio per il carattere piaceva al “Faraone”, che gli affidava vari incarichi ma lo voleva sempre con sé. Alla Pistoiese vinse tre campionati dalla D alla A. Finita l’esperienza arancione lavorò per il Pisa e la Lucchese prima di dedicarsi esclusivamente alla sua passione più grande: i settori giovanili in Valdinievole. Stasera raggiunge Melani lassù e sicuramente da quel privilegiato punto di pista potrà sostenere di nuovo la sua Pistoiese. Ciao Guglielmo, Pistoia ti vuole bene.