Ieri, un pomeriggio dalle grandi occasioni allo Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrarese.

Challenge Under 12, a completamento della prova della Danone Cup in azione le due azzurrine, Benedetta Bedini e Patrizia Bertolini entrambe classe 2008, di fronte allo sguardo attento del tecnico federale del Settore Giovanile Scolastico FIGC Sig. Andrea Bianchi ed alla supervisione della Sig.ra Giulia Bettazzi in funzione di delegata regionale calcio femminile SGS-FIGC